Der Amazon Prime Day 2020 findet etwas später als sonst statt. Am heutigen Dienstag und morgen, den 14. Oktober, ist es soweit: Die Schnäppchenjagd hat begonnen.

Auf den Amazon Prime Day 2020 mussten Prime-Mitglieder und Sparfüchse in diesem Jahr deutlich länger warten als gewohnt. Doch das Warten hat nun ein Ende. Statt, wie sonst üblich, im Sommer zur Schnäppchenjagd zu rufen, geht der Amazon Prime Day im Coronajahr heute, am 13. Oktober (seit Mitternacht), und morgen, 14. Oktober (bis 23:59 Uhr), an den Start. Amazon-Prime-Mitglieder dürfen sich auf tolle Angebote freuen.

Amazon Prime Day 2020: Zwei Tage hemmungsloses Shoppen

Mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft öffnen sich die Türen zu speziellen Prime-Day-Deals, Blitzangeboten und Neuerscheinungen. Wenn du noch keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft besitzt, kannst du diese hier noch schnell und unkompliziert abschließen, sie 30 Tage lang kostenlos testen und am Prime Day - der streng genommen eigentlich DayS heißen müsste - alle Vorteile genießen.

Die besten Angebote vom Amazon Prime Day

Bluetooth-Kopfhörer

Die kabellosen Earbuds versprechen einen kristallklaren Sound und 7 Stunden Wiedergabezeit ohne Aufladen. Außerdem sind die Kopfhörer mit zwei Mikrofonen ausgestattet und sogar wasserdicht. Perfekt für unterwegs!

Bluetooth Kopfhörer von Soundcore mit Geräuschisolierung 34,99 € 59,00 €

Yankee Candles

Stimmungsvolles Licht und ein herrlicher Duft - beides vereinen die beliebten Yankee Candles. Für eine Kerze haben sie normalerweise einen recht stolzen Preis. Doch dank des Prime Days kann man zahlreiche Sorten aktuell zu einem unschlagbaren Preis ergattern. Da muss man sich nur noch entscheiden, welcher Duft oder welche Farbe es sein soll.

Yankee Candle: Duftkerze im Glas (groß), Fresh Cut Roses 15,99 € 29,90 €

Pizzaroller aus Edelstahl

Mit einem Pizzaroller, der zudem noch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet ist, macht man sich das Leben und die Liebe zur Pizza so viel leichter. Im Handumdrehen ist die geliebte runde Scheibe in seine Einzelteile zerlegt. Deinem Genuss steht dann nichts mehr im Wege. Lass es dir schmecken!

Rösle: Pizzaschneider mit stabilem Rad & Handschutz 9,99 € 24,95 €

Milchaufschäumer

Café-Qualität für zu Hause – das verspricht der elektrische Milchaufschäumer von HadinEEon. So kannst du Milchkaffee, Macchiato und Co. mit cremigem Schaum verfeinern.

HadinEEon Milchaufschäumer 300ml für heiße und kalte Milch 27,03 € 41,99 €

bite away

Kein Jucken, keine Schmerzen: Mit dem bite away, dem Insektenstichheiler, kann man auf Mücken- und weitere Insektenstiche schnell reagieren und meist das Schlimmste verhindern. Ein kleiner Pieks, ausgelöst durch kontrollierte Wärme, verschafft Linderung.

bite away: elektronischer Stichheiler 16,99 € 29,90 €

Tageslichtlampe

Perfekt für die dunkle Jahreszeit: Mit der Tageslichtlampe holst du dir Sonne in die Wohnung! Sie simuliert Licht mit einer Lichtintensität von ungefähr 10.000 Lux und punktet mit drei Helligkeitsstufen.

Tageslichtlampe 10.000 Lux mit 3 Helligkeitsstufen und Timer 15,99 € 27,99 €

Elektrisches Maniküre-/Pediküre-Set

Beauty-Fans aufgepasst: Mit dem elektrischen Maniküre- und Pediküre-Set von Beurer sind deine Nägel immer top in Form! Das Set verfügt über 10 hochwertige Aufsätze sowie ein Etui. Heute am Amazon Prime Day sparst du mehr als 50 % auf das Produkt.

Elektrisches Maniküre- und Pediküre-Set von Beurer mit 10 Aufsätzen 34,99 € 79,99 €

Senffarbene Esszimmerstühle

Makeover für dein Zuhause: Die stylishen Esszimmerstühle bringen Farbe in die Wohnung und sind dazu noch super bequem. Heute sind sie um mehr als 50 % reduziert!

2 Esszimmerstühle von Movian Wye - Senffarben 71,32 € 165,70 €

Reiskocher und Dampfgarer

Genießt perfekt gekochten Reis im Handumdrehen! Der Reiskocher funktioniert digital und besitzt zudem eine Timer- und Warmhaltefunktion. Ein Dampfeinsatz ist ebenfalls im Sortiment enthalten. Für bis zu drei Personen geeignet.

Reiskocher mit Dämpfeinsatz von Reishunger 69,99 € 117,99 €

JBL-Box

Der Hingucker auf jeder Party, sowohl Zuhause als auch im Garten und Co., die JBL-Box beschert überall einen mega Sound – und das mit einem Akku von bis zu 20 Stunden! Jetzt nur 84,99€!

Pastamaker von Philips

Mit dem Pastamaker von Philips kannst du auch zu Hause Pasta wie in Italien genießen. Die vollautomatische Maschine übernimmt für dich das Wiegen der Zutaten, das Vermengen und lässt dir die Wahl zwischen acht verschiedenen Nudelformen. Was aus dem Gerät zu entfernen ist, kommt danach einfach in die Spülmaschine und ist so auch wieder im Nu sauber. Ohne viel Aufwand erfreust du dich und deine Familie oder Gäste mit hausgemachter Pasta. Mmmhhh!

Edelstahl-Topfset

Küchen-Action verspricht dieses schicke Edelstahl-Topfset von Fissler, bestehend aus drei Kochtöpfen, einem Bratentopf und einer Stielkasselrolle. Nach dem Kochen kann es problemlos in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Das Set ist für alle Herdarten geeignet.

Topfset aus Edelstahl von Fissler 129,99 € 249,00 €

Echo Dot

Der beliebte, smarte Lautsprecher Echo Dot kommt jetzt nicht nur mit einem Spitzenpreis (mehr als 80 Prozent preisgünstiger!) daher, sondern auch mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang. Das Beste: Zum Amazon Prime Day gibt es zudem die ersten sechs Monate "Amazon Music Unlimited" gratis dazu!

Amazon Echo Dot (3. Gen.) & Amazon Music Unlimited (6 Monate gratis) 19,49 € 106,42 €

Saugroboter

Blitzblank wird der Boden ohne einen Handgriff: Der Saugroboter von Tesvor saugt mit der innovativen Supclean-Technik. Und dabei verspricht er es mit Haaren und Teppichen aufnehmen zu können. Genial!

Tesvor Saugroboter mit 4000PA Powerleistung 160,97 € 279,95 €

Standmixer

Ob Smoothies, Suppen oder Cocktails, mit diesem Standmixer zerkleinerst du alles im Nu. Kein Wunder, dass er so beliebt ist!

Russel Hobbs 2-in1 Standmixer inkl. To-Go-Becher 34,99 € 79,99 €

Hängeleuchte

Industrial Design fürs Wohnzimmer: Die Hängeleuchte im rustikalen Stil macht sich perfekt als Eyecatcher! Die Lampe ist höhenverstellbar und besteht aus einem Eukalyptusstab sowie Lampenschirmen aus Beton. Am Amazon Prime Day erhältst du mehr als 50 % Rabatt!

Kare Design Hängeleuchte 120x120x15 cm 79,99 € 169,00 €

Elektrische Zahnbürste

Saubere Zähne und eine gute Zahnhygiene sorgen doch bei uns allen für ein gutes Gefühl, oder? Mit einer kleinen Geldersparnis macht das Ganze noch mehr Freude. Mit der elektrischen Zahnbürste "Oral-B PRO 2 2500" mit visueller Andruckkontrolle für extra Zahnfleischschutz und Reise-Etui geht das sicher und schnell von der Hand.

Oral-B PRO 2 2500: elektrische Zahnbürste 34,99 € 45,93 €

Kaffeevollautomat von De'Longhi

Kaffeeliebhaber aufgepasst! Mit dem Kaffeevollautomaten erhältst du Cappuccino, Espresso und Latte Macchiato auf Knopfdruck. Zudem punktet das Gerät mit einem Digitaldisplay und einem leisen Mahlwerk – für Kaffeegenuss auf höchstem Niveau!

De'Longhi Kaffeevollautomat mit Milchsystem 366,66 € 499,00 €

Kamerastativ 3in1

Das flexible Kamerastativ ist nicht nur für Systemkameras geeignet, auch Smartphones oder Action-Kameras lassen sich darauf befestigen. Die beweglichen Beine sorgen für Standhaftigkeit auf Untergründen aller Art – perfekt für den Urlaub!

Kamerastativ 3in1 mit flexiblem Tripod 16,05 € 24,65 €

Lebensmittelbehälter aus Glas

Echte Allrounder: Die Frischhaltedosen aus Glas sind nicht nur luftdicht und auslaufsicher, sondern auch Mikrowellen-, Ofen- und Gefrierschrank-geeignet. Heute sparst du 48 % auf das 8-teilige Set!

Komedonenquetscher

Porenreine Haut gibt es mit dem Komedonenquetscher von Bestope. Der Bestseller kommt in einem Sechserpack daher und geht Pickeln und Mitessern sicher an den Kragen. Der verzinkte Edelstahl sorgt zudem für Langlebigkeit des Produktes.

Der erotische Adventskalender vom Amorelie verspricht eine sinnliche Adventszeit: 24 Überraschungen – von Sexspielzeug bis hin zu stimulierender Körperkosmetik – im Wert von 477 Euro warten darauf, ausprobiert zu werden!

Amorelie: erotischer Adventskalender 2020 74,93 € 99,90 €

Premium-Yogamatte

Egal, ob Yoga, Pilates oder Fitnessübungen: Auf dieser Premium-Yogamatte hast du immer einen guten Stand und einen komfortablen Untergrund für alle Übungen. So kannst du dich auf deinen Körper konzentrieren und brauchst dir um deine Sicherheit keine Gedanken machen.

Maxi-Cosi Kindersitz

Sicherheit geht vor: Der verstellbare Autositz Maxi-Cosi ist für Kinder von ca. 3,5 bis 12 Jahren geeignet, da er sowohl in der Höhe als auch in der Breite mitwächst. Für optimale Stabilität sorgt eine ISOFIX-Installation. Heute erhältst du einen Rabatt von 46 % auf das Produkt!

SodaStream Crystal 2.0 Promopack

Unschlagbares Angebot: Im Set erhältst du nicht nur den Wassersprudler, sondern auch noch einen CO2-Zylinder, zwei Glaskaraffen und zwei Trinkgläser. Zusätzliches Plus: Der SodaStream ist umweltfreundlich und du musst keine schweren Kisten mehr schleppen!

Elektrischer Gesichtsreiniger

Mit der elektrischen Gesichtsreinigungsbürste sorgst du im Handumdrehen für eine gründliche und sanfte Reinigung und Pflege.

Beurer FC 95 Gesichtsbürste, porentiefe Reinigung, 4 Bürstenaufsätze, wasserfest, mit Akku 31,49 € 89,99 €

Playmobil

Die große Familienküche von Playmobil ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und beinhaltet neben drei Spielfiguren auch eine gesamte Kücheneinrichtung. Insgesamt umfasst das Paket 102 Teile.

Playmobil City Life: Große Familienküche, ab 4 Jahren 9,99 € 21,44 €

KitchenAid

Für viele Hausfrauen ist sie DER Traum in der Küche. Deiner auch? Die KitchenAid sieht nicht nur super aus, sondern übernimmt für dich auch umfassende Aufgaben. Kein mühsames Aufschlagen, Mixen, Kneten mit der Hand oder einem Handrührgerät mehr nötig.

KitchenAid 5K45SSESL Küchenmaschine, silber 350,39 € 549,00 €

Microsoft Office

Egal, ob du ein Dokument verfassen, eine Tabelle aufstellen oder eine Präsentation vorbereiten willst - mit Microsoft Office inkl. Word, Excel und PowerPoint, bist du zu Hause bestens ausgestattet. Die Dauerlizenz funktioniert sowohl auf einem PC als auch auf einem Mac und ist natürlich mehrsprachig.

Microsoft Office 2019 Home & Student 89,99 € 149,00 €

Babyphone

Nützlicher Helfer für Eltern: Das Babyphone mit Kamera aktiviert sich automatisch, wenn es im Kinderzimmer ein Geräusch ausmacht. Außerdem kann man darüber Wiegelieder abspielen, Timer einstellen und sogar die Raumtemperatur überwachen.

Eysaft Babyphone mit Kamera 48,79 € 79,99 €

Akku-Staubsauger

Kein lästiges Kabel, das entweder zu kurz ist oder sich irgendwo verfängt: Mit dem Akku-Staubsauger gelangst du unkompliziert in jede Ecke. Auch Tierhaare sind für ihn kein Problem.

Onson: Akku-Staubsauger für Tierhaare, mit Ladestation & LED Elektrobürste 71,99 € 199,99 €

Waffeleisen

Frische, herrlich duftende Waffeln schon zum Frühstück? Oder zu einer Tasse Kaffee am Nachmittag? Kein Problem mit dem Waffeleisen von Severin. Mit einer Antihaftbeschichtung bäckt kein Teig an und dem Waffelgenuss steht nichts im Weg.

Severin WA 2103 Waffelautomat mit Antihaftbeschichtung 12,99 € 34,99 €

Tiptoi-Starter-Set

Kinder ab drei Jahren haben mit dem Bestseller von Ravensburger nicht nur sehr viel Spaß; sie können mit dem Tiptoi-Starter-Set spielerisch ihren Wortschatz verbessern. Das Set kommt inklusive des Stifts und einem Wörterbilderbuch.

tiptoi-Starter-Set „Stift und Wörter-Bilderbuch" von Ravensburger ab 3 Jahren 29,99 € 57,99 €

Messerblock von Zwilling

Immer griffbereit, immer scharf: Der Messerblock aus Bambusholz der Qualitätsmarke Zwilling beinhaltet sechs Messer und eine Haushaltsschere aus rostfreiem Spezialstahl.

Tempo, kleine Schnecke

Bunte Holzfiguren sorgen für beste Unterhaltung bei den kleinsten unserer Familien. "Tempo, kleine Schnecke" ist empfohlen für Kinder ab drei Jahren. Und bei einer Ersparnis von mehr als 50 Prozent kann man gern mal zuschnappen.

Ravensburger Kinderspiel Tempo kleine Schnecke 11,99 € 26,99 €

Playmobil

Playmobil kommt bei Kindern und Eltern wohl gleichermaßen gut an. Mit einer Szene aus "Drachenzähmen leicht gemacht" wird der Kinderfilmhit lebendig.

Playmobil - Hicks und Astrid mit Babydrachen 6,99 € 14,61 €

Fußwärmer

Nie mehr kalte Füße während man zu Hause am Schreibtisch oder auf der Couch sitzt. Mit dem kuschelweichen Fußwärmer mit drei Heizstufen und Überhitzungsschutz haben wir immer mollig warme Füße. Da freut man sich schon auf kalte Wintertage.

Medisana FWS Fußwärmer 20,19 € 49,86 €

Sofortbildkamera von Canon

Mit der digitalen Sofortbildkamera von Canon kannst du Schnappschüsse einfangen und diese direkt ausdrucken. Die Fernauslöse-Funktion macht Selfies zum Kinderspiel und dank Bluetooth kannst du auch das Handy mit dem Gerät verbinden.

Canon Zoemini S Sofortbildkamera 89,00 € 164,74 €

Moscow Mule Becher

Eyecatcher auf jeder Party! Diese Moscow Mule Becher sehen nicht nur stylisch aus, sie geben auch keinen Eigengeschmack ab und halten die Drinks lange kühl.

Moscow Mule Becher, 4er-Set plus Jigger 28,99 € 48,99 €

Fernseher von Samsung

Mit diesem Fernseher ist Fernsehgenuss garantiert - egal, ob Lieblingsserie oder Actionfilm. Mit einem Quantum Prozessor Lite, Dual LED und Quantum HDR auf 55 Zoll wird dir kein Detail entgehen.

Samsung QLED TV 4K Q60T 55 Zoll 648,28 € 752,00 €

Jamie Oliver Pfanne

Du liebst es zu kochen? Dann ist diese Jamie Oliver Pfanne genau das Richtige für euch und sparen kannst du beim Kauf auch noch ordentlich!

Tefal Jamie Oliver Pfanne, 28 cm, Induktionspfanne, integrierter Temperaturanzeiger 27,99 € 99,99 €

Kindle Paperwhite

Hörbücher, Magazine und Comics sind deine Leidenschaft? Mit dem Kindle Paperwhite wird das Lesen am Strand, am Pool oder in der Badewanne für noch mehr Entspannung sorgen.

Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll, verschiedene Farben 68,22 € 116,96 €

Fire TV Stick

Brillantes Bild und starke Leistung, mit dem kleinen Fire TV Stick kannst du entspannt deine Lieblingsfilme, -serien und Co. streamen.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung 58,48 €

Was bringt dir die Amazon-Prime-Mitgliedschaft?

Nicht nur die exklusiven Deals am Amazon Prime Day sind ein Argument für eine Prime-Mitgliedschaft. Denn Vorteile und Angebote genießt du als Prime-Mitglied das ganze Jahr über. Neben einer Lieferung am selben Tag macht auch der Wegfall der Liefergebühren dein Shoppingerlebnis deutlich angenehmer.

Und mit dem Zugriff auf unzählige Filme und Serien bei Amazon Prime Video sowie mehr als zwei Millionen Songs bei Amazon Prime Music dürfte das Wort "Langeweile" schon bald aus deinem Wortschatz verschwunden sein. Wenn du Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen willst, klicke einfach hier. So verpasst du auch garantiert kein Schnäppchen am Amazon Prime Day 2020.