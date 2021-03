Zeigt her eure Hände! Leider werden diese aktuell oft in Mitleidenschaft gezogen. Das viele Händewaschen und Desinfizieren trocknet aus und faltige, rissige Stellen entstehen. Die Handcreme Handkuss von Biotulin bietet jetzt die 2-in-1 Lösung in einer Tube, denn Sie wirkt antibakteriell und reduziert Falten. Aktuell erhältst du die Creme für nur 19,90 Euro statt 29,90 Euro.

Das Wichtigste im Überblick

Handkuss Handcreme von Biotulin mit 24k Gold

Mit dem Wirkstoffkomplex Biotulin

Antibakteriell

Reduziert Falten

Vegan hergestellt in Deutschland

Aktuell erhältst du die Handcreme hier 19,90 Euro statt 29,90 Euro

versandkostenfrei

Unsere Hände mussten in letzter Zeit schon einiges mitmachen. Kälte, Heizungsluft sowie ständiges Desinfizieren und Händewaschen haben ihre Spuren hinterlassen. Sind unsere Hände erst einmal trocken und rissig, haben unschöne Falten eine größere Chance, zu entstehen. Sobald unserer Haut die notwendige Feuchtigkeit fehlt, trocknet sie nicht nur aus, sondern altert auch wesentlich schneller. Daher sollten wir unserer Hände nicht nur vor Umweltkeimen schützen, sondern nachhaltig pflegen. Die antibakterielle Handkuss-Creme vereint diese beiden Eigenschaften jetzt in einer Tube.

Aktuell shoppst du die Creme hier 34% günstiger für nur 19,90 Euro statt 29,90 Euro.

Was ist Biotulin?

Der Wirkstoff wurde in Deutschland entwickelt und ist mittlerweile zu einem der neuen Lieblingswirkstoffe in der Beautyindustrie aufgestiegen. Bei Biotulin handelt es sich um einen pflanzlichen Wirkstoffkomplex, der zwar ähnlich stark wirkt wie Botox, allerdings ohne Spritzen auskommt. Der Hersteller verspricht, durch Biotulin sichtbare Falten innerhalb von 60 Minuten zu reduzieren.

Sichere dir die Creme hier für nur 19,90 Euro statt 29,90 Euro.

Als Wirkstoff in der Handcreme strafft Biotulin raue Hände und verleiht ihnen ein jugendlicheres und geschmeidigeres Erscheinungsbild. Doch Biotulin ist nicht der einzige Zauberwirkstoff der Creme: Hyaluron unterstützt die Effektivät der Creme zusätzlich. Es polstert die Haut von innen auf, da es sich auf kollagene und elastine Fasern stützt. Außerdem enthält die Creme Partikel aus 24-Karat-Gold, die der Haut helfen Zellschäden zu vermindern, und das Hautbild weiter zu verjüngen.

Warum eine Anti-Aging Handcreme?

Anti-Aging ist aus der Gesichtspflege kaum wegzudenken, doch brauchen wir diese Wirkung wirklich auch an den Händen? Oftmals lässt sich das Alter an den Händen erkennen, denn die Haut hier verliert ebenso an Elastizität und Spannkraft wie die in unserem Gesicht. Es lohnt sich daher durchaus, der vorzeitigen Hautalterung an den Händen entgegenzuwirken. Unsere Hände sind schließlich das Körperteil, das im Alltag am meisten beansprucht wird. Wir benutzen sie zum Putzen, Kochen und Spülen und setzen sie damit auch am häufigsten reizenden und austrocknenden Substanzen wie Putzmitteln, Seifen und Co. aus.

So bilden sich schnell Fältchen, Hornhaut oder rissige Stellen. Auch Pigmentflecken können an den Händen zeigen. Unsere Hände verraten deshalb vielleicht sogar mehr über unser Alter, als uns eigentlich recht ist.

Mit Gold, Biolutin und Hyaluronsäure ist die Handcreme ein antibakterieller Anti-Aging Allrounder. Egal ob Falten, trockene Haut oder Bakterien – die Creme ist die Lösung! Sichere dir den Handkuss hierfür nur 19,90 Euro statt 29,90 Euro.