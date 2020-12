Dass Hyaluronsäure effektiv Falten glättet wissen wir bereits. Wir haben ein Serum entdeckt, dass neben dem Beauty-Liebling noch einen weiteren Wirkstoff enthält, der unser Hautbild noch weiter verfeinert und optisch aufpolstert. Das Beste: Mit dem Code „YOURDEAL“ erhältst du das Serum für nur 24,95 Euro statt 34,95 Euro!

Altersflecken, kleine Fältchen und Co. sind natürlich und gehören zu uns dazu. Doch was wäre, wenn man diesen Hautproblemchen mit hochwertigen Stoffen ein wenig entgegenwirken könnte? Das Hyaluron Serum von Skincerley Yours glättet, verfeinert und strafft unser Hautbild mit einem effektiven Komplex. Zusätzlich dazu spendet es noch intensiv Feuchtigkeit und schenkt der Haut einen strahlenden Teint.

Verfeinerte Poren und ebenmäßiges Hautbild: Dieser Powerwirkstoff macht’s möglich

Das Vitamin „Niacinamiden“ ergänzt den Wirkstoffkomplex des Hyaluronsäure Serums und macht das Serum zur effektiven Anti-Aging-Waffe. Doch was macht das Vitamin so besonders? Das spezielle Vitamin B3 verfeinert zum Beispiel große Poren, indem es die Ansammlung von Talg und Schmutz verhindert. Außerdem können durch seine aufhellende Wirkung dunkle Pigmentierungen verblassen und das gesamte Hautbild ebenmäßiger aussehen lassen. Im Serum von Skincerely Yours stecken ganze 10 Prozent des kostenbaren Wirkstoffes, welche bei regelmäßiger Anwendung das Hautbild verfeinert.

Besonders verträglich – Hyaluron Serum für jeden Hauttyp

Unter den Anti-Aging Wirkstoffen ist Hyaluronsäure die beliebteste Waffe gegen feine Fältchen und Co. Das Serum von Skincerely Yours enthält sogar zwei Sorten des Wirkstoffes: niedermolekulare und hochmolekulare Hyaluronsäure. In Kombination spendet der Komplex tief in das Bindegewebe Feuchtigkeit, während es kurzfristig und schnell einen aufpolsternden Effekt auf der Haut herbeiführt. Neben weiteren Wirkstoffen wie Glycerin, verkleinert das Power-Vitamin Niacinamiden große Poren und schenkt deinem Hautbild insgesamt mehr Strahlkraft.

Ob anspruchsvolle, sensible oder Mischhaut – das Serum eignet sich dank seiner Hautverträglichkeit für alle Hauttypen. So sagt es mit seinen hochwertigen Wirkstoffen durstige Haut, Unreinheiten und sogar Rosazea den Kampf an und ist dabei in seiner Pflege sehr sanft. Das Ergebnis: Ein ebenmäßiges, intensiv gepflegtes Hautbild.

Für den maximalen Effekt wendest du das Serum zwei-drei Mal die Woche nach der Reinigung auf dem Gesicht an. Gebe dafür zwei Pumpstöße des Produktes auf die Finger und massiere das Serum sanft in die Haut ein. Nachdem die Pflege ein wenig eingezogen ist, können Sie Ihre gewöhnliche Beauty-Routine fortsetzten.

