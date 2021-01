Klein, schwarz und lästig – Mitesser plagen nicht nur junge Haut, sondern können auch durch falsche Pflege entstehen. Versuchen wir diese selbst auszudrücken, können dadurch allerdings noch schlimmere Entzündungen entstehen. Die Lösung? Ein Porenreiniger entfernt die Hautunreinheiten sanft, ohne dabei die Haut zu beschädigen. Aktuell erhältst du diesen für nur 25,99 Euro statt 59,98 Euro!

Statt teuren Kosmetikbehandlungen gibt es nun eine kostengünstigere Alternative gegen Unreinheiten: der Porenreiniger von Wonderface reinigt tiefengründig die Haut und reduziert dabei Pickelchen und Mitesser. Die Behandlung mit dem Porenreiniger ist dabei sanft zur Haut und deutlich schmerzfreier.

Von unreiner Haut und Mitessern bleibt kaum jemand verschont

Ob hormonelle Beeinflussung, Ernährung oder Stress: unreine Haut kann durch viele Faktoren begünstigt werden. So unberechenbar sich Pickelchen oder Mitesser bilden, desto schneller möchte man diese wieder wegbekommen. Was du dabei auf keinen Fall tun solltest: rumdrücken. Oft legen wir selbst Hand an und versuchen die lästigen Biester zu entfernen. Das wir damit aber noch fiesere Entzündungen auslösen, ist uns meistens nicht bewusst. Der Porenreiniger von Wonderface schafft hier Abhilfe und entfernt sanft Talgablagerungen und Schmutz aus der Haut. Und das ganz ohne Schmerzen!

Straffe und reine Haut dank dem Porenreiniger von Wonderface

Unreinheiten und so auch Mitesser verstecken sich in den Poren. So wie es der Name verrät, befreit der Porenreiniger von Wonderface die Poren von Talgablagerungen und Schmutz. Auf diese Weise werden nicht nur Mitesser entfernt, sondern auch vorgebeugt. Da die Anwendung einen stimulierenden, durchblutungsfördernden Effekt auslöst, wird die Zellerneuerung angeregt und Falten können gemindert werden. Das Ergebnis: ein frischer, jugendlicher und strahlenden Teint. So ist das Beauty-Tool für jeden Hauttyp geeignet und schenkt uns in jedem Fall ein ebenmäßiges Hautbild.

So wendest du das Beauty-Tool an

Wie bei jeder Beauty-Behandlung reinigst du gründlich dein Gesicht. Um die Poren zu öffnen, kannst du entweder in die heiße Dusche hüpfen oder ein warmes Handtuch auf das Gesicht legen. Danach kannst du aus einem der fünf Aufsätze wählen und loslegen. Du solltest zunächst mit der niedrigsten Intensität beginnen und den Porenreiniger in kreisenden Bewegungen auf der Haut anwenden. Achtung! Länger als drei Sekunden solltest du nicht auf einer Stelle bleiben, da dies ansonsten die Bildung von Blutergüssen begünstigt. Zum Schluss schließt du die Poren wieder, indem du ein kaltes Handtuch auf dein Gesicht legst.

