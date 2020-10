Kaffee-Muffel aufgepasst! Um frisch und munter am Morgen auszusehen, gibt es nun eine praktische Alternative zum Wach-Macher: Die natürliche Augenpflege von plants are purple zaubert dir eine strahlende Augenpartie und mindert Augenringe und Co. Aktuell erhältst du die Creme für nur 18,90 Euro statt 22,10 Euro!

Das Wichtigste im Überblick:

„No coffee needed“ Augencreme von plants are purple

von plants are purple Strafft effektiv die Augenpartie

Mindert Augenringe , Tränensäcke und kleine Fältchen

, Tränensäcke und kleine Fältchen Naturkosmetik mit pflanzlichen Wirkstoffen

Vegan und tierversuchsfrei

Für kurze Zeit erhältst du die Augencreme

Frisch und wach aussehen nach einer langen Nacht? Da hilft nur Koffein oder eine reichhaltige Augencreme. Wer den bitteren Geschmack von Kaffee nicht mag, aber trotzdem die auffrischende Wirkung des Getränks erfahren möchte sollte unbedingt die „No coffee needed“ Augenpflege ausprobieren. Die Cremebeinhaltet große Mengen an Koffein und beseitigt effektiv Anzeichen von Müdigkeit.

Neugierig geworden? Die Augencreme von plants are purple erhältst du momentan sogar günstiger. Hier shoppst du die Pflege für nur 18,90 Euro statt 22,10 Euro!

Tschüss Augenringe und Tränensäcke: Diese Creme mit Koffein strafft und glättet

Wie wir wissen hilft Feuchtigkeit bei Anzeichen von Müdigkeit nicht allein aus. Um unsere Haut ums Auge wieder strahlen zu lassen muss ein stärkerer Wirkstoff her. In der Augencreme von plants are purple steckt unter anderem der wertvolle Wirkstoff Koffein, welches besonders straffend auf die Haut wirkt. Nur eine kleine Menge der Creme reicht aus, damit du frisch in den Tag starten kannst. Für das beste Ergebnis trage die Creme morgens und abends auf die gereinigte Haut auf.

Verabschiede dich von dunklen Ringen und sichere dir jetzt die Augencreme für nur 18,90 Euro statt 22,90 Euro. Hier gelangst du zum Angebot.

© Ipanema Beauty UG

Wach ohne Kaffee: Diese pflanzlichen Wirkstoffe stecken in der Pflege

Wenn es um unsere Haut, besonders um die empfindliche, feine rund ums Auge, geht, verzichten wir gerne auf chemische Inhaltsstoffe. Diese Meinung vertreten auch die Gründer von plants are purple. Alle Produkte der Naturkosmetik Marke beinhalten keine Silikone, Parabene und Mikroplastik und sind vegan sowie tierversuchsfrei.

In der Augencreme „No coffee needed“ überzeugen besonders zwei pflanzliche Wirkstoffe: Koffein und Aloe Vera. Letzteres lässt Augenringe und Tränensäcke sanft abschwellen, indem es kühlend wirkt. Dazu kommt noch Vitamin C, welches feuchtigkeitsspendend wirkt und die Haut beruhigt.

Hier erhältst du die Creme für nur 18,90 Euro statt 22,90 Euro!