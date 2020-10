Endlich müssen wir bei unseren Haaren keine Kompromisse mehr eingehen. Bei Pakahi kannst du dir individuell ein Shampoo zusammenstellen lassen, das perfekt auf deinen Haartyp und deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Und das Beste: Dein individualisiertes Shampoo erhälst du aktuell sogar für nur 25,95 Euro statt 39,00 Euro!

Bei dem überwältigen Angebot an Shampoos wissen wir manchmal gar nicht zu welchem wir greifen sollen. Hinzu kommt das die meisten Haarprodukte sich nur auf ein Haarproblem fokussieren und unsere Bedürfnisse nicht komplett berücksichtigen. Das Ergebnis? Wir legen uns tausende Produkte zu, um unsere Haare ausreichend zu pflegen. Doch damit ist jetzt Schluss: Nun kannst du dir dein persönliches Shampoo von Experten zusammenstellen lassen, welches in nur einem Produkt all deine Haarziele auf einmal behandelt!

Individuell so wie du: So stellst du dir dein persönliches Haarshampoo zusammen

Um deinen Haartyp und -ziele besser einschätzen zu können, wollen die Experten von Pakahi in sieben Schritten Auskunft über deine Bedürfnisse erlangen. Hast du trockenes Haar oder neigst du eher zu einem fettigen Ansatz mit trockenen Spitzen? Wie stylst du üblicherweise dein Haar? Hast du glattes oder gewelltes Haar? Nun darfst du noch deine Wünsche nach etwa mehr Glanz oder mehr Volumen auswählen. Das Beste? In diesem Schritt kannst du sogar alle Optionen auswählen und kannst somit all deine Haarziele verwirklichen. Zum Schluss kannst du noch den Duft deines Shampoos auswählen: Magst du es eher frisch-spritzig oder blumig-fruchtig? Hast du deinem persönlichen Shampoo noch einen Namen gegeben, geht es zur Kasse und das Shampoo erreicht dich in Kürze versandkostenfrei zuhause!

Natürliche Bio-Zutaten für das beste Ergebnis

50 Milliarden Varianten mit über 80 natürlichen Zutaten: Pakahi ist das erste Unternehmen weltweit, dass Bio-Shampoos herstellt, die perfekt auf Ihre Haarbedürfnisse abgestimmt ist. Von Bio Chia Samenextrakt bis Bio Hanfsamenöl sind alle Pflegezutaten aus kontrolliert biologischer Herkunft. Für ein angenehmes Dufterlebnis sorgen etwa tunesischer Rosmarin oder guatamalischer Kardamon. Alle Shampoos sind tierversuchsfrei und vegan.

Lehne dich entspannt zurück und lasse dir von den Pakahi-Kosmetikexperten dein eigenes, individuelles Shampoo zusammenstellen! Hier erhälst du es mit dem Code „pakahideal40-3“ für nur 25,95 Euro statt 39,00 Euro.