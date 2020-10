Neben Hyaluronsäure gibt es neuen Hype in der Beauty-Welt: CBD, oder auch Cannabidiol – ein Wirkstoff aus der Cannabis-Pflanze. Warum er so viele Fans hat? Unter anderem, weil er in Kombination mit Hyaluronsäure nahezu all unsere Anti-Aging-Probleme lösen kann. Aktuell erhältst du das Serum für nur 24,90 Euro statt 45,00 Euro!

Das Wichtigste im Überblick:

Nordic Cosmetics Gesichtsserum

Mit CBD und Hyaluronsäure

Spendet intensiv Feuchtigkeit

Unterstützt die Hautregeneration

Lindert Rötungen und Reizungen

Für kurze Zeit erhältst du das Gesichtsserum

Zu unseren liebsten Wirkstoffen gegen Hautaltertung zählt unbestritten Hyaluronsäure. Besonders als Serum dringt sie optimal in unsere Hautschichten ein und kann ihre Wirkung entfalten. Im Serum der Beauty-Marke Nordic Cosmetics bekommt Hyaluron jetzt zusätzliche Unterstützung– von einem neuen pflanzlichen Wirkstoff namens CBD. So viel vorweg: Die Kombination aus Hyaluronsäure und Cannabidiol kann wahre Wunder für deine Haut bewirken!

Damit du dich selbst überzeugen können, erhältst du du das Serum jetzt hier für nur 24,90 Euro statt 45 Euro– und spare dir zusätzlich die Versandkosten!

So wirkt CBD auf unserer Haut

Cannabidiol ist ein wahres Wunder der Natur: Es wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen und enthält kein THC – Du musst dir also keine Sorgen machen, dass CBD berauschend wirkt. Auf deiner Haut kann CBD eine große Wirkung erzielen: Es bindet die Cannabidoidrezeptoren in den Hautzellen und kann die Haut regenerieren und reparieren. So soll CBD in deiner Kosmetik Rötungen, Reizungen und sogar Hautkrankheiten wie Akne lindern.

Zur Fangemeinde von CBD zählen schon so einige Hollywood-Gesichter. Jennifer Aniston, Dakota Johnson und Kourtney Kardashian schwören auf CBD für ganz verschiedene Zwecke. Kourtneys Schwester Kim ist von Cannabidiol so überzeugt, dass sie sogar ihre Babyparty im Motto CBD gestaltet hat. Möchtest du auch gerne den begehrten Wirkstoff testen? Dann erhältst du hier das Gesichtsserum von Nordic Cosmetics über 20 Euro günstiger!

© Nordic Trading Group BV

Darum ist die Verbindung von CBD und Hyaluronsäure so wirksam für die Haut

Die feuchtigkeitsspendende Wirkung von Hyaluronsäure ist längst kein Geheimnis mehr – zudem sorgt Hyaluron auch für die Aufpolsterung von Falten und einen sichtbaren Anti-Aging-Effekt. Warum nicht diese Power für die Erhöhung der Haut-Spannkraft mit der Wirkung von CBD kombinieren? Jetzt sparst du 36 Prozent beim Kauf des Gesichtsserums von Nordic Cosmetics und zahlst hier nur 24,90 Euro.

So wendest du das Serum an:

Besonders effektiv kann das Serum wirken, wenn es morgens und abends auf das gereinigte Gesicht aufgetragen wird. Am besten gibst du auch einen Klecks auf deinen Hals und dein Dekolleté und massiere es sanft ein. Für ein optimales Ergebnis kannst du anschließend noch die Gesichtscreme von Nordic Cosmetics verwenden. Für kurze Zeit erhältst du das Gesichtsserum mit CBD und Hyaluronsäure für nur 24,90 Euro statt 45 Euro.