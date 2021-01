Die Jahre, in denen wir uns durch unzählige Pflegeprodukte durchprobiet haben sind endlich vorbei. Nun schafft die Sqin App Abhilfe und schlägt dir basierend auf einer Hautanalyse passende Produkte für deine Haut vor. Es kommt noch besser: Ab einem Mindestbestellwert von 4,95 Euro erhältst du mit dem Code "xmasdeal" eine personalisierte Creme im Wert von 49,99 Euro gratis dazu!

Das Wichtigste im Überblick:

Hautanalyse mit der Sqin App

mit der Sqin App Personalisierte Produktvorschläge

Entsprechen den Bedürfnissen deines Hauttyps

Mindestbestellwert von 4,95 Euro

Aktuell erhältst du mit dem Code "xmasdeal" zu jeder Bestellung über die Sqin-App eine personalisierte Creme

So wie deine Lieblingshose perfekt sitzt, muss auch deine Pflege passend auf deinen Hauttyp abgestimmt sein. Ob man nun genau trockene Haut, unreine Haut oder beides hat, ist manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen. Die Lösung? Innerhalb von einer Minute kannst du auf der Sqin App eine Hautanalyse machen, wodurch die Bedürfnisse deiner Haut bestimmt werden. Basierend darauf werden dir im Anschluss passende Produkte vorgeschlagen.

Ab einem Mindestbestellwert von 4,95 Euro erhältst du hier mit dem Code "xmasdeal" bei deiner Bestellung über die Sqin-App eine personalisierte Creme gratis dazu.

Hochwertige Pflegeprodukte passend zu deinem Hauttyp

So einfach war Skincare noch nie: Mithilfe der Hautanalyse der Sqin App wird in unter einer Minute dein Hauttyp bestimmt und dir werden geeignete Produkte für deine Haut herausgefiltert und vorgeschlagen. Der Vorteil? So verhinderst du Fehlgriffe, mit denen du deiner Haut schaden könntest, würdest du die ungeeigneten Produkte verwenden. Neben Moisturizern und Peelings findest du in der Sqin-App auch Haarpflegeprodukte, die perfekt mit deinen Angaben harmonieren und deine Hautbedürfnisse berücksichtigten.

Neugierig geworden? Dann probiere die Sqin-App aus und sichere dir hier deine personalisierte Creme im Wert von 49,99 Euro kostenlos zu deiner Bestellung in der App. Gebe dazu einfach den Code "xmasdeal" im Bezahlvorgang an.

Hochwertige Kosmetikprodukte bereits unter fünf Euro

In der Kosmetik-App wirst du so manche Beauty-Schnäppchen finden, die alle für deinen Hauttyp geeignet sind. Neben Naturkosmetik Produkten werden dir auch die neuesten Beauty-Trends präsentiert, die du bereits für weniger als fünf Euro ergattern kannst. Mit unserem Deal sicherst du dir bereits ab einer Bestellung von 4,95 Euro eine gratis Creme dazu! Durch deine Angaben in der Hautanalyse wird dir eine personalisierte Creme gemixt, die perfekt auf deine Hautbedürfnisse abgestimmt ist.

Die Creme im Wert von 49,99 Euro erhältst du mit dem Code "xmasdeal" zu deiner Bestellung in der Sqin-App. Hier geht’s zum Deal.