Persönliche Style-Beratung? Ohne Frage bekommst du die natürlich schon immer von der besten Freundin. Doch wie wäre es mit einer professionellen Stylistin, die dich berät und dir individuell Outfits zusammenstellt? Genau das bietet dir die Kisura Box, in der du zwei bis drei Outfits erhältst, die ganz persönlich deinem eigenen Style entsprechen.

Das Wichtigste im Überblick:

Kisura Box mit individueller Kleidung

Persönliche Style-Beratung von Experten

von Experten Konfektionsgrößen 36-48

Passender Look für jeden Kleidungs-Stil

Namenhafte Marken wie Only, Levis und s.oliver

wie Only, Levis und s.oliver Kostenloser Versand und Rücksendung

Das Auswahl an Kleidung in Online-Shops kann uns manchmal ganz schön überfordern. Oftmals entsprechen die Produkte leider nicht unseren Vorstellungen und wir schicken diese ohne Freude wieder zurück. Mit der Kisura Box kann dir das nicht mehr passieren: Hier berät eine professionelle Stylistin dich individuell und stellt dir nach deinen Wünschen ein komplettes Outfit zusammen.

Das neue Shopping, ohne verzweifeltes Anprobieren – So funktioniert’s

Damit die Produkte auch wirklich zu dir passen, möchten die Stylisten von Kisura dich bestmöglich kennenlernen. So gibst du in mehreren Schritten deine Vorlieben an: Welche Farben trägst du gerne? Mit welcher Kleidung fühlst du wohl und selbstbewusst? Bist du eher der sportliche Typ oder magst du es lieber elegant und feminin? Um die Kosten im gewünschten Rahmen zu halten, gibst du dein Budget an und ersparst dir böse Überraschungen. Neben Konfektionsgröße, deinem Haut- und Haartyp kannst du noch viele weitere Sachen angeben, um am Ende die bestmögliche Einschätzung der Modeexperten zu erhalten.

Im Anschluss folgt noch ein kurzes Telefonat mit deinem Stylisten und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und freudig auf deine Kisura Box warten. Die Box kommt ohne Versandkosten direkt zu dir nachhause, wo du die Kleidungsstücke in Ruhe anprobieren kannst. Dir gefällt oder passt ein Produkt nicht? Kein Problem: Du kannst die Bestellung versandkostenfrei wieder zurückschicken.

© Kisura CS GmbH

Für jeden Style den passenden Look

Egal ob sportlich-chic, trendy und extravagant oder natürlich-bequem: Bei Kisura wird jeder Style bedient und der passende Look gefunden. Die Modeexperten bei Kisura möchten für dich ein Outfit finden, in dem du dich selbstbewusst fühlst und das deine ganz eigene Persönlichkeit unterstreicht. Zudem beschränkt sich Kisura nicht nur auf die gängigen Konfektionsgrößen, sondern bietet auch Plus Size an. So rangieren die Größen von 36-48.

Deswegen solltest du die Kisura Box nicht verpassen

Ganz nach dem Motto „Mehr Zeit. Mehr Mode. Mehr Spaß“ sparst du dir eine Menge Zeit, Kleidungsstücke zu finden, die dir passen und vor allem gefallen. Stattdessen kommt die Kisura Box mit ausgewählten Produkten bequem zu dir nachhause und liefert dir ein stimmiges Outfit, in dem du dich wohlfühlst.

Und wäre das nicht noch genug, bietet Kisura ihren Kunden eine große Auswahl an namenhaften Marken wie beispielsweise Levis, Only und s.oliver.

Hier erhältst du die KISURA-Box 20 Prozent günstiger. Du musst nur den Code „BNTKIS20“ absenden und schon sparst du 20 Prozent auf deine nächste Bestellung.