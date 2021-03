Wenn wir Anti-Aging hören, denken wir meist an Pflegeprodukte, die Falten und Linien reduzieren. Allerdings sind das nicht die einzigen Hautalterungserscheinungen, die sich mit den Jahren bemerkbar machen. Auch sogenannte Altersflecken im Gesicht oder an den Händen gehören dazu. Die Fair Skin Complex Ampullen von Inspira Cosmetics sind ein wahrer Anti-Aging Allrounder, denn sie reduzieren Pigmentflecken sichtbar und straffen das Hautbild durch Kollagen. Aktuell erhältst du die Ampullenkur für nur 17,90 Euro statt 23 Euro.

Den Begriff Anti-Aging verbinden wir meistens mit verjüngenden und straffenden Pflegeprodukten, die versprechen, Falten und Linien zu miniminieren. Allerdings zählen nicht nur Falten zu den unerwünschten Hautalterungserscheinungen, die sich mit der Zeit bemerkbar machen. Auch sogenannte Altersflecken im Gesicht oder an den Händen gehören zu den unerwünschten Anzeichen der Hautalterung. Ab 40 beginnen die dunklen Stellen unter unserer Haut durchzuschimmern. Mit der Zeit können die Pigmentflecken immer größer werden und so unser Erscheinungsbild altern lassen. Weil es mühsam sein kann, die Flecken unter einer dicken Foundation-Schicht zu kaschieren, sollte man sie gezielt behandeln.

Die Fair Skin Complex Ampullen von Inspira Cosmetics enthalten hochdosierte Inhaltsstoffe, die die Melaninproduktion stoppen und die Haut aufhellen.

So entstehen Pigmentflecken

Die Entstehung von Pigmentflecken kann unterschiedliche Auslöser haben. In erster Linie entstehen Altersflecken als Konsequenz von übermäßiger UV-Belastung. Daher ist ein hochwertiger Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor die beste Maßnahme, um die Entwicklung von Pigmentflecken zu stoppen. Doch es gibt auch andere Ursachen, durch die sich Hyperpigmentierung ausbilden kann. Dazu gehören unter anderem eine genetische Veranlagung oder Veränderungen in unserem Hormonhaushalt durch die Wechseljahre oder das Absetzen der Anti-Baby-Pille.

Pigmentflecken in nur einer Woche loswerden?

Pigmentflecken sind zwar natürlich und gesundheitlich unbedenklich, stellen aber für die meisten von uns ein ästhetisches Problem dar. Daher möchten wir die unerwünschten Hautveränderungen so schnell wie möglich wieder loswerden. Die Ampullenkur von Inspira macht das jetzt möglich: Die Fair Skin Ampullenwerden am besten an sieben aufeinander folgenden Tagen angewendet, damit sie ihre maximale Wirkung erzielen können.

Wie das funktionieren soll? Pigmentflecken entstehen, wenn unser Körper Melanin in zu großen Mengen einlagert und dieses in Form von braunen Verfärbungen auf unserer Haut sichtbar wird. DieAmpullen von Inspirahemmen die Melaninproduktion und verhindern so die Ausbildung von Altersflecken. Die hohe Konzentration an Wirkstoffen wie Vitamin C, E und Maulbeerbaumextrakt reduziert bestehende Pigmentstörungen und kann die Entstehung neuer Altersflecken verhindern. So kannst du dich nach nur einer Woche über ein frischeres Hautbild freuen. Denn auch wenn die Pigmentflecken nicht komplett verschwunden sind: Je heller sie sind, desto weniger Make-up benötigst du, um sie zu kaschieren.

Vitamin C und E: So wirken in den Ampullen

Viele aufhellende Produkte enthalten schädliche und hautirritierende Inhaltsstoffe wie Bleiche. Die Fair Skin Ampullen von Inspira Cosmetics wollen den gleichen Effekt mit natürlichen Inhaltsstoffen erzielen. Die Ampullen von Inspira wirken durch Vitamin C sowie Vitamin E, die störende Pigmentflecken ausgleichen und das Hautbild verfeinern. Zudem blockiert der Wirkstoffkomplex durch seine antioxidativen Eigenschaft freie Radikale und verlangsamt so den Alterungsprozess der Haut.

