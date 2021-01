Auch wenn gerade Lockdown ist, hätten wir nichts gegen schöne, gepflegte Nägel, wie frisch aus dem Studio, einzuwenden. Dank der Pop on Nägel von Naild erhalten wir in nur zehn Minuten Traumnägel, die bis zu zwei Wochen halten! Und das Beste: mit dem Code "BRIGITTEDEAL" erhältst du 25 Prozent Rabatt auf das Naild-Sortiment!

Das Wichtigste im Überblick:

Naild Pop on Nägel

Kinderleichte Maniküre in unter zehn Minuten

Auswahl aus 12 Nagelgrößen für die optimale Passform

für die optimale Passform Wiederwendbar

Hält bis zu zwei Wochen

Mit dem Code „BRIGITTEDEAL“ sparst du 25 Prozent auf deinen Warenkorb bei Naild

Wie wir uns im Homeoffice ein kleines Stück Luxus ganz bequem nach Hause holen können? Die Brand Naild macht’s möglich: in unter zehn Minuten kannst du dir Nägel in deiner Lieblingsfarbe kleben und das Ergebnis für bis zu zwei Wochen genießen. Doch danach musst du die Nägel nicht direkt wegschmeißen! Erneuere danach lediglich den Kleber und schon kannst du die Pop on Nägel für bis zu vier Mal wiederverwenden.

Glamourös, trotzdem kinderleicht in der Anwendung: aktuell sparst du hier mit dem Code „BRIGITTEDEAL“ 25 Prozent auf das Naild-Sortiment. Die Maniküre-Sets von Naild erhältst bereits unter 15 Euro! Sie beinhalten 24 Größen der Klebenägel, ein Rosenholzstäbchen, eine Nagelfeile und einen Spezialkleber zum Befestigen der Nägel.

© DR Department UG

Schonender als Gelnägeln

So sehr das Ergebnis aus dem Nagelstudio begeistern kann, wer schon einmal Gelnägel ausprobiert hat weiß: die Art von professioneller Maniküre im Studio ist mit hohen Kosten verbunden und hinterlässt unsere Nägel nicht besonders gesund. Neben den hohen Ausgaben für das Auffüllen können Gelnägel unser Nagelbett auch für einige Zeit schädigen. Die Lösung? Die Gelmaniküre von Naild zaubert dir traumhafte Nägel in deiner Wunschfarbe - und das in nur zehn Minuten! Doppeltes Plus: die Anwendung ist wesentlich schonender, da die Pop on Nägel lediglich mit einem Kleber auf den Naturnagel aufgetragen werden. So wird das Nagelbett nicht geschädigt und Entzündungen können vermieden werden.

Revolution der Maniküre - Mit dem Code „BRIGITTEDEAL" sparst du aktuell 25 Prozent auf deine gesamte Bestellung! Hier geht’s zum Deal!

Perfekte Maniküre wie aus dem Nagelstudio: so funktioniert‘s

Wähle nach Belieben ein Nagelset in deiner Wunschfarbe aus. Im Set enthalten sind:

24 Nägel in 12 Größen pro Hand

Spezialkleber

Nagelpfeile

Rosenholzstäbchen

Wähle die passende Größe für deine Nagelform und -größe aus. Wenn die Pop on Nägel noch ein wenig über die Nagelhaut herausgehen, wähle eine kleinere Größe. Gebe nun entweder auf deinen Naturnagel oderKunstnagel einen Tropfen des Spezialklebers. Je nachdem, wie lange du die Pop on Nägel behalten möchtest, passt du die Klebermenge an. Drücke den Pop on Nagel nun zehn Sekunden von oben an. Voilà: die fertige Maniküre hält für bis zu zwei Wochen und kann danach schonend entfernt werden. Tauche hierfür deine Hände für eine Minute in warmes Wasser. Danach sollten sich die Pop on Nägel leicht vom Nagelbett lösen lassen.

Sichere dir jetzt 25 Prozent Rabatt auf das Naild-Sortiment. Gebe hierfür einfach den Code „BRIGITTEDEAL“ im Bezahlvorgang ein.