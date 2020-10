von Rachel Brozowski

Weihnachten steht wieder vor der Tür und wie immer kann man gar nicht früh genug damit beginnen, sich Gedanken über die richtigen Geschenke zu machen. Und: Was wünsche ich mir selbst eigentlich zu Weihnachten? Die ein oder andere Redakteurin bei uns weiß zumindest schon, was in diesem Jahr auf ihrem persönlichen Wunschzettel stehen soll. Jede Woche wird Euch eine von ihnen ihre Liste zeigen. Lasst Euch von diesen Wunsch- und Geschenkideen inspirieren.

Weihnachten kommt ja irgendwie immer völlig überraschend. Und so bin ich, Redakteurin Rachel, nicht nur überfordert, wenn ich Mitte Dezember plötzlich Geschenke für meine Liebsten organisieren muss, ich komme auch ins Schleudern, wenn ich nach meinem eigenen Wunschzettel gefragt werde. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, das ganze Jahr hindurch mögliche Weihnachtswünsche und Geschenkideen auf einer Handy-Liste zu sammeln. Und siehe da: In diesem Jahr ist tatsächlich ein bisschen was Brauchbares zusammengekommen. Und das sieht so aus:

Es wird kuschelig

Draußen ist es nass und kalt und seit ein paar Tagen will ich mir einfach nur noch die Decke über den Kopf ziehen. Warum nicht gleich eine richtig schöne? Ich habe mich in die tollen Farben der Ethno-Wolldecken aus Alpaka verliebt, die allerdings recht teuer sind. Auf meinem Wunschzettel steht eine günstigere, aber ebenso schöne Variante aus Baumwolle. Die muss es sein!

So richtig rumlümmeln

Und wo kann man sich besser einkuscheln als auf einem XXL-Sitzsack? Ich hab das in einem meiner letzten Urlaube ausprobiert und fand es mega-kuschelig. Und da ich total auf Breitcord stehe, muss der Sitzsack auf meinem Wunschzettel natürlich unbedingt aus diesem Material sein.

Bücherliebe

Nun fehlt nur noch das passende Buch dazu. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Thriller-Fan bin. Sebastian Fitzek hat mich noch nie enttäuscht. Kürzlich kam er mit einer Kurz-Thriller-Sammlung (verschiedener bekannter Autoren) für die Quarantäne um die Ecke. Was für eine tolle Idee und für mich genau das Richtige!

Alles eine Frage der richtigen Beleuchtung

Für unser Wohnzimmer wünsche ich mir schon seit langem neue Wandleuchten. Die Alten hat mein Freund ausgesucht und ... nun ja ... wir haben einen sehr unterschiedlichen Einrichtungsgeschmack. Ich hoffe, ich kann ihm die neuen Leuchten, die er mit Sicherheit total kitschig findet, irgendwie unterjubeln. Auf meinem Wunschzettel stehen sie jedenfalls schon länger.

Der nächste Sommer ist schon in Vorbereitung

Schaut man sich das trübe Wetter an, kann man gar nicht glauben, dass es da draußen jemals wieder warm und farbenfroh wird. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt und ich gärtnere für mein Leben gern. Fürs nächste Gartenjahr stehen daher ein paar Verschönerungsobjekte auf meinem Wunschzettel. Denn wenn ich vom Sommer 2021 träume, wünsche ich mir, dass mein Garten durch Kletterrosen noch verwunschener aussieht. Dabei sollen hübsche Rankhilfen unterstützen, die schon länger auf meinem Wunschzettel stehen. Die sehen übrigens auch im Winter mit Schneehäubchen toll aus!

Neues Handy

Und noch ein bescheidener Wunsch am Schluss: Mein altes Handy hat nach nunmehr fast fünf Jahren ausgedient. Falls ich mich von dem Ding 2021 nicht weiter in den Wahnsinn treiben lassen möchte, muss Weihnachten unbedingt ein neues Handy her. Also, bitte lieber Weihnachtsmann, hab Erbarmen!

