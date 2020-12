von Jenifer Nadolski

Weihnachten steht wieder vor der Tür und wie immer kann man gar nicht früh genug damit beginnen, sich Gedanken über die richtigen Geschenke zu machen. Und: Was wünsche ich mir selbst eigentlich zu Weihnachten? Die ein oder andere Redakteurin bei uns weiß zumindest schon, was in diesem Jahr auf ihrem persönlichen Wunschzettel stehen soll. In jeder Woche wird eine von ihnen darüber berichten. Lassen Sie sich von diesen Wunsch- und Geschenkideen inspirieren.

Zur Weihnachtszeit kommt bei mir immer ein besonderes Gefühl empor - diese innere Wärme, wenn die Kerzen leicht flackern, aus dem Ofen der Geruch von Zimtsternen strömt und ich mich mit einem guten Buch zurückziehen kann, ein heißes Getränk neben mir und seit diesem Jahr mit meinem Welpen auf dem Schoß. Kennen Sie den Begriff Hygge? Genau das ist es für mich. Diese gemütliche Atmosphäre, die sich im Bauch entfaltet, wenn das Drumherum liebevoll gestaltet ist.

In diesem Jahr hat für mich der Begriff eine neue Dimension erreicht - und das durch das Homeoffice. Wie wichtig ein gemütliches, schönes Zuhause ist, wurde mir noch bewusster. Daher finden sich auf meinem Wunschzettel in diesem Jahr vor allem Dinge, die mein Heim noch hyggeliger machen.

Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Ich gestehe: Ich bin eine absolute Kaffee-Liebhaberin. Tatsächlich habe ich ein Jahr lang in einer Kaffeerösterei nebenbei gearbeitet - nur zum Vergnügen (nun gut, der Gratis-Flat-White nach jeder Schicht hat sicherlich auch eine Rolle gespielt). Für mich ist Kaffee nicht nur ein Getränk, sondern mein Morgenritual, mein genüsslicher Start in den Tag und meine kleine Auszeit am Nachmittag. Doch leider fehlt mir noch die richtige Siebträgermaschine.

Schon lange habe ich ein Auge auf die Sage Espressomaschine geworfen. Durch das integrierte Mahlwerk werden die Bohnen frisch gemahlen. Der Milchaufschäumer ermöglicht es Freunde und Familienmitglieder mit allen Kaffeespezialitäten - von Cappuccino über Latte macchiato bis hin zum Flat White - zu verwöhnen.

Auf den Look kommt es an

Für mich gehen Kaffee und Hygge Hand in Hand. Doch nicht nur das Getränk, auch die Hülle spielt eine Rolle. Lange habe ich nach einem Geschirr-Set gesucht, dass sowohl schlichte Eleganz als auch einen gewissen Touch Raffinesse besitzt. Die Teller und Tassen der Kollektion "It's my match" von Villeroy und Boch treffen genau meinen Geschmack, sind dabei vielseitig kombinierbar und bringen durch die satten Farben einen eleganten Farbtupfer auf den Kaffeetisch. An Weihnachten würde das Geschirr direkt einen Platz auf der Festtagstafel einnehmen.

Ganz oben auf meinem Wunschzettel: Bücher, Bücher und noch mehr Bücher

Vielleicht können Sie es erahnen, aber ich liebe die kleinen Auszeiten des Alltags. Das ein oder andere Mal habe ich es bereits erwähnt: Ein gutes Buch in der Hand ist für mich Luxus pur. Besonders in diesem Jahr, in dem ich wie viele andere auf weite Reisen verzichtet habe, bringen mich Bücher an ganz neue Orte.

Die Autorin Jojo Moyes schafft es immer wieder, mir in ihren Geschichten ferne Länder und Kulturen näherzubringen. Ihr neustes Buch erscheint zwar erst im März 2021, doch eine Vorbestellung für mich von meinen Liebsten wäre eine gelungene Überraschung. Denn dann kann ich noch ganze drei Monate in Vorfreude schwelgen.

Lichterglanz auch nach Heiligabend

Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen in der dunklen Jahreszeit vor allem warme Lichter. Ich genieße es, die Wohnung mit Lichterketten und Kerzen zu dekorieren. Doch diese tunken den Raum lediglich in ein warmes Schimmern. Um vernünftig lesen zu können, benötigt es da schon etwas mehr - die Deckenlampe empfinde ich jedoch oft als zu grell. Daher schafft es in diesem Jahr auch eine Bogenlampe zu Weihnachten auf meinen Wunschzettel.

Schick und dennoch bequem im Homeoffice

Apropos Gemütlichkeit! Das Getränk in der einen, das Buch in der anderen Hand. Doch etwas fehlt: ob ein bequemer Pyjama, ein weicher Morgenmantel oder einfach ein kuscheliger Hoody. Gerade mit dem Homeoffice hat sich - und ich glaube, fast jeder, der dieses Jahr plötzlich von zu Hause aus arbeiten konnte, stimmt mir zu - mein Stil deutlich Richtung Bequemlichkeit verändert. Dabei möchte ich natürlich weiterhin gut aussehen - wer will in Video-Konferenzen schon im Morgenmantel dasitzen?

Lena Gerckes Marke Leger trifft für mich genau diese Kombination von Komfort und Business-Tauglichkeit. Wenn der Pullover 'Diana' unter dem Weihnachtsbaum liegen würde, wären die übrigen Festtage stilistisch abgesichert. Und bestimmt kann ich dadrunter auch die ein oder anderen Weihnachtskilos verstecken, mich auf das Sofa kuscheln und hoffentlich unter neuem Lichterglanz mein heiß geliebtes Getränk genießen - schon jetzt wird mir bei diesem Gedanken ganz hyggelig ums Herz!

