Weihnachten steht wieder vor der Tür und wie immer kann man gar nicht früh genug damit beginnen, sich Gedanken über die richtigen Geschenke zu machen. Und: Was wünsche ich mir selbst eigentlich zu Weihnachten? Die ein oder andere Redakteurin bei uns weiß zumindest schon, was in diesem Jahr auf ihrem persönlichen Wunschzettel stehen soll. Jede Woche wird Euch eine von ihnen ihre Liste zeigen. Lasst Euch von diesen Wunsch- und Geschenkideen inspirieren.

Ich genieße die letzten Tage des Jahres im Dezember ja total: Wenn es überall festlich geschmückt ist, man auf einen Glühwein oder eine heiße Schokolade zusammenkommt und ein bisschen Spekulatius nascht, dann ist für mich, Redakteurin Steffi, eigentlich schon Weihnachten. Wenn das Fest aber schließlich vor der Tür steht und man mich nach meinem Wunschzettel fragt, bin ich meist erst mal ratlos. Auch in diesem Jahr musste ich eine Weile überlegen, was ich denn für Weihnachten auf meinen Wunschzettel schreiben soll. Dafür habe ich jetzt einige Sachen gefunden, die mich garantiert mega glücklich machen würden. Hier kommt meine Liste:

Backfee voraus!

Wer mich kennt, weiß, dass ich unheimlich gerne backe: Ob Torten oder Muffins, bei mir kommt alles in den Ofen. Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, habe ich mir schon im letzten Jahr eine KitchenAid Artisan gegönnt – und ich liebe diese Küchenmaschine einfach! Sie ist nicht nur ein praktischer Helfer, sondern obendrein optisch auch noch ein richtiger Hingucker. Und: Es gibt jede Menge Zubehör, das mir das Backen noch weiter erleichtert. Dieses Jahr wünsche ich mir eine zweite Rührschüssel für meinen Liebling, damit die Teigzubereitung noch einfacher wird. Diese Version ist aus Glas und ein weiteres optisches Highlight – me like!

Stylish unterwegs

Eine Frau kann ja nie genug Handtaschen haben. Vor allem die kleine Schwarze für jede Gelegenheit ist für mich ein Must have. Beim Stöbern habe ich mich sofort in diese kleine schwarze Umhängetasche von Liebeskind verliebt: Echtes Leder, drinnen viel Platz und eine Panzerkette als optischer Hingucker. Besser geht es nicht!

Für Leseratten

Womit man mich ebenfalls immer glücklich machen kann: Bücher! In meiner Freizeit lese ich unheimlich viel, vor allem alles, was im Bereich Fantasy oder Romance angesiedelt ist. Dieses Jahr auf meinem Wunschzettel: "Zerschlagene Krone – Geschichten und mehr aus der Welt der roten Königin". Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der Reihe "Die rote Königin", in der sich Hauptfigur Mare, die rotes Blut hat, gegen die Unterdrückung der Adeligen mit silbernem Blut erhebt. Ich habe die vier Bände regelrecht verschlungen und freue mich jetzt schon darauf, wieder in Mares Welt einzutauchen!

Schmuckliebe

Ich bin stolze Besitzerin eines Pandora-Armbands mit verschiedenen Charms, das ich nur zu gerne ausführe. Vor allem die Anhänger von Disney haben es mir angetan – Kindheitserinnerungen voraus! Ich habe schon Anhänger der Eiskönigin, Arielle und Mary Poppins. Dieses Jahr steht auf meinem Wunschzettel das süße Cinderella Herz-Charm, das mein Armband komplettieren würde – und einfach ein echter Hingucker ist.

Nerd Alert

Auch der Gamer in mir will zu Weihnachten bedacht werden: Die neue Play Station 5 steht ja schon in den Startlöchern und wird dieses Jahr sicher unter vielen Weihnachtsbäumen liegen. Aber das neue Konsolen-Highlight will auch entsprechend bespielt werden. Ich freue mich dafür besonders auf "Assassin´s Creed Valhalla", den neuesten Teil der bekannten "Assassin´s Creed" Reihe. Diesmal schlüpft man in die Haut des Wikingers Eivor und hat das Ziel, die eigene Siedlung zu erweitern und mehr politischen Einfluss zu gewinnen. Ein Wunschzettel-Highlight für alle Fans der Reihe und die, die es noch werden wollen.

Jetzt kann Weihnachten kommen!