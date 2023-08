Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und so wie jedes Jahr sehnen wir uns immer mehr nach Urlaub am Meer. Kein Wunder, dass sich diese Sehnsucht auch in der Mode spiegelt. Anna Wagenleitner

Spätestens seit Sofia Richie das Internet (und auch uns) mit ihren Looks in den Bann zog, ist klar: Der zeitlose Old-Money-Trend lässt uns so schnell nicht los. Und wo lässt sich diese Ästhetik besser wiederfinden als auf einer Yacht? Aber keine Sorge: für den sogenannten "Cruise-Chic" müsst ihr kein Millionenvermögen auftreiben. Wir zeigen euch, wie ihr das maritime Flair ganz einfach in euren Kleiderschrank bringen könnt.

Cruis-Chic: Für die stylische Sport-Session

Auch bei der morgendlichen Joggingrunde oder beim Spaziergang muss man nicht an Stil einbüßen und kann ein wenig Luxus-Feeling integrieren. Bei sommerlichem Wetter ist ein sportliches One-Piece nicht nur praktisch sondern sieht auch noch gut aus. Für das maritime Gefühl wählt man hierbei Blautöne, ein schlichtes Weiß oder klassisches Schwarz. Neben unseren Lieblingssneakern wird das Outfit noch mit ein paar schlichten Accessoires, wie z.B. mit goldenen Creolen aufgewertet. Top-Gestylt, wächst ja vielleicht auch die morgendliche Motivation.

Wenn es mal schnell gehen muss

Gerade im Alltag muss es häufig schnell gehen, und wer zwischen Meetings und anderen Verpflichtungen noch ein wenig Sonnenstrahlen abbekommen und am Urlaubsteint arbeiten möchte, hat nicht so viel Zeit, sich in das passende Outfit zu werfen. Wir finden – warum den Badeanzug nicht einfach alltagstauglich machen? Mit einem eleganten Midi- oder Maxirock kombiniert, kann ein Badeanzug oder Bodysuit nicht nur stylisch aussehen, sondern auch Zeit sparen, wenn man sich in Pausen kurz zum Sonnen auf den Balkon legen oder nach Feierabend das Freibad besuchen möchte.

Die schlichte und klassische Kombination

Für Tage an denen man sich einfallslos fühlt oder nicht zu viel Zeit ins Styling investieren kann, eignet sich die zeitlose Kombi aus Jeans und einem weißen T-Shirt oder Top hervorragend. Romantische Schnitte oder Strick-Oberteile sind zurzeit besonders angesagt und werten ein schlichtes Outfit noch einmal extra auf. Wer besonders im Trend liegen möchte, setzt statt der klassischen Jeans-Hose auf einen modernen Denim-Rock.

Bereit für die Happy Hour

Für Dinner-Verabredungen oder After-Work-Drinks lässt sich aus dem Office-Outfit schnell ein stylischer Abend-Look zaubern. Elegante Anzug-Westen bilden momentan DAS It-Piece der Saison und eignen sich hervorragend für einen schlichten und stilvollen Look. Kombiniert wird hierzu eine weite Hose in der selben Farbe und ausgewählte Accessoires. Ganz im Sinne des "Cruise-Chic" sind hier Leinen-Stoffe besonders angesagt. Tagsüber wird das Outfit mit einem oversized Blazer alltagstauglich und abends können die Heels aus dem Schrank geholt werden, um nach Feierabend alle Blicke auf sich zu ziehen.