Verwirrend: Dieser Hausflur trickst dein Auge aus

Würdest du dich trauen, über diesen Flur zu gehen? Also wir wären da skeptisch, der Korridor sieht nicht gerade vertrauenserregend aus.... Zumal er nicht Teil einer Kunstausstellung oder einer Unterhaltungsshow ist. Im Gegenteil: Dieser Gang ist für viele Menschen eine tagtägliche Herausforderung - dabei steckt eine gute Absicht hinter dem ungewöhnlichen Design!

Ist dieser Flur wirklich krumm und schief?

Der seltsame Korridor ist ein klarer Fall von optischer Täuschung: Das Gehirn versucht uns ein Bild zu vermitteln, das wir aus der Erfahrung kennen. Doch diese Erfahrungswerte lassen sich durch kleine Tricks manipulieren, so dass wir etwas "sehen", das eigentlich gar nicht existiert. So wie in diesem Fall: Denn dieser krumme und schiefe Flur ist in Wirklichkeit so gerade, wie eine Tischplatte. Ein etwas ungewöhnlicher Trick, mit dem vor allem verhindert werden sollte, dass auf dem Flur zu schnell gelaufen wird. Die Illusion funktioniert verrückterweise nur, wenn ihr vom Hauseingang in den Flur guckt - aus der anderen Richtung betrachtet, sind die Kacheln völlig gleichmäßig.

Warum der Aufwand?

Das ist natürlich ein schöner Effekt und eine sehr schlaue Idee, um das Lauftempo in diesem Flur zu reduzieren. Aber: Ist das nicht eigentlich sehr viel Arbeit für ein so kleines Problem? Tatsächlich steckt mehr dahinter: Die britische Fliesenleger-Firma, die sich das ganze ausgedacht hat, wollte einfach mal zeigen, was alles möglich ist, wenn man das Design seiner Kacheln nur ein kleines bisschen ändert. Dafür wurden 400 Fliesen einzeln so zugeschnitten, dass sie perspektivisch verzerrt wirkten, und so für den irren Effekt sorgen. "Unsere Idee war, einen Eingangsbereich zu erschaffen, der eine Illusion darstellt und zeigt, wie man Fliesen auch einbauen kann", so ein Sprecher des Unternehmens. Die Umsetzung dieser Idee wurde schnell zu einem viralen Hit im Netz - und für die Hersteller ein echter Werbe-Erfolg.