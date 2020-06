Gedächtnistraining: Die besten Tipps

Bewegung: Eine Studie der University of Illinois zeigt, dass regelmäßiger Ausdauersport die Konzentration von Neurotransmittern im Gehirn erhöht. Musik: Wer ein Instrument lernt, bildet Verschaltungen im Gehirn, die andere geistige Fähigkeiten stärken, so eine Studie der Hochschule Hannover. Computer: Recherchen im Internet sind für Ältere ein hervorragendes Training, so Prof. Ute Bayen: Man übt, sich in einer Fülle von Informationen zu orientieren. Tanz und Theater: Für eine Studie in Basel bekamen 65- bis 85-Jährige Schauspielunterricht. Mit Hilfe professioneller Tricks lernten sie lange Texte auswendig. Eine Professorin der Universität Montreal bot Senioren einen Tangokurs an. Der Effekt: Beweglichkeit und Zahlengedächtnis verbesserten sich. Mnemo-Techniken: Man verknüpft Gedächtnisinhalte wie die Positionen eines Einkaufszettels mit Bildern: "Der Brokkoli hängt an der Zimmerdecke, die Schlagsahne steht auf dem Nachttisch." In Tests des Max-Planck-Instituts steigerten sich junge Teilnehmer so von acht auf 29 behaltene Begriffe, ältere brachten es auf 18 statt vier. Mnemo-Techniken lernt man aus Büchern oder in Kursen, z. B. an Volkshochschulen.