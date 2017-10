Medical Yoga: Die besten Übungen für einen gesunden Körper

Verlagern Sie das Gewicht auf rechts. Das rechte Bein richten Sie präzise aus, dann strecken Sie es. Neigen Sie sich mit langem Rücken nach vorn, bis beide Hände neben dem rechten Fuß die Matte berühren. Das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Lassen Sie die rechte Hand am Boden eine "Oberkörperlänge" nach vorn gleiten. Stützen Sie sich wenn nötig auf einen Yoga-Block. Heben Sie das linke Bein an. Beginnen Sie am Becken, den Körper aufzudrehen. Es folgen der Bauchnabel und sehr achtsam der Brustkorb. Strecken Sie den linken Arm senkrecht zum Himmel. Der Blick folgt der Hand.