Kleider für jeden Figurtyp: Breite Hüften

Der Figurtyp: Die Hüften und Oberschenkel sind im Vergleich zum schlanken Oberkörper eher kräftig gebaut, die Taille ist meist schmal. Neben einem vollen, runden Po zeichnet sich dieser Figurtyp durch einen flachen Bauch und mittlere bis große Brüste aus.



Das steht dir besonders gut: Auf die Balance kommt es an! Gleiche breitere Hüften durch einen betonten Oberkörper aus. Ob Raffungen, asymmetrische Ausschnitte, Muster oder Schulterpolster: Erlaubt ist alles, was den Oberkörper im Vergleich zum Unterkörper ausbalanciert und den Blick nach oben lenkt. Betone deine schmale Taille mit Gürteln, taillierten Kleidern oder Blazern. Locker fallende Kleider, die in der Taille mit einem Gürtel zusammengenommen werden, zaubern eine schöne Sanduhr-Silhouette – genauso wie Kleider in A-Linie oder im Empire-Schnitt.

