Die Bedeutung der Blumen: Dafür stehen die beliebtesten Blumensorten

Unangefochten steht ihr der Thron als "Königin der Blumen" zu – so wird die Rose seit der Antike genannt. Weltweit wird sie am häufigsten verkauft. Wer sie verschenkt, sendet ein eindeutiges Signal: Die rote Rose steht wie keine andere Blume für Leidenschaft und Liebe. Rosarote Farbtöne sind weniger aufdringlich: Sie deuten zarte Gefühle an.



